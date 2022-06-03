Как Россия будет противостоять расширению НАТО: четыре контрмеры Москвы

Ван Сяньцзюй: Россия по нескольким направлениям приняла контрмеры против расширения НАТО

Близится саммит НАТО, на котором страны-участники обсудят возможность вступления в альянс Финляндии и Швеции. Москва не может поставить все на турецкое вето против расширения блока, пишет "Хуаньцю шибао", и будет использовать свои контрмеры. Их как минимум четыре.

Ван Сяньцзюй

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция не смогут удовлетворить требования Турции, то маловероятно, что они станут кандидатами на вступление в НАТО на саммите альянса, который состоится 28 июня. Некоторые считают, что ключевой голос Турции может помешать новому раунду расширения НАТО. Однако, в конце концов, Москва не может поставит все только на турецкое вето. Так какие еще контрмеры у нее остались?

Если взглянуть на недавние действия Москвы, то она противостоит шестому раунду расширения НАТО посредством многосторонних мер.

Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия. С одной стороны, Москва напомнила Финляндии и Швеции, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что "неправильное решение" этих двух стран усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность. С другой стороны, Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны Москвы. России придется укреплять свою сухопутную, военно-морскую и воздушную мощь в Балтийском регионе, и "о статусе денуклеаризации региона Балтийского моря говорить будет невозможно".

Во-вторых, Москва сделала несколько новых шагов по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В середине апреля возглавляемая Россией ОДКБ провела заседание Военного комитета, чтобы "обменяться мнениями о военно-политической ситуации и договориться о координации совместных действий по устранению военных угроз". На совещании было принято решение о проведении осенью этого года совместных учений ОДКБ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 16 мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств-членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности. Кроме того, российский президент также выпустил важное сообщение о том, что в настоящее время "следует наращивать взаимодействие с естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству Независимых Государств (СНГ)", и предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ.

В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества. Исполняя роль страны-председательницы в ШОС в 2020 году, Россия выступала за проведение совместного заседания министров обороны государств-членов ШОС, СНГ и ОДКБ. В сентябре того же года три организации впервые провели совместные антитеррористические учения "Кавказ-2020". После полного вывода сил США и НАТО из Афганистана 17 сентября 2021 года прошел первый саммит глав государств-членов ШОС и ОДКБ для обмена мнениями о ситуации в Афганистане. Не так давно генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встречался с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, где упомянул о "важности построения единого пространства безопасности". Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей.

В-четвертых, Москва всесторонне принялась развивать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придает все большее значение роли ЕАЭС. 25 февраля текущего года премьер-министры государств-членов Евразийского экономического союза провели совещание по обсуждению экономической ситуации и укреплению сотрудничества, а также представили ряд мер по стабилизации внутреннего рынка. 27 мая состоялось заседание Высшего совета Евразийской экономической комиссии, высшего органа ЕАЭС, и по итогам этого саммита было заявлено, что "Евразийский экономический союз должен развивать свои геоэкономические преимущества".

Конечно, выжимая максимум из использования этих контрмер, Москва в то же время сталкивается и со сдерживающими их факторами.

Во-первых, Соединенные Штаты изо всех сил стараются переманить на свою сторону страны Центральной Азии. Вскоре после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, 1 марта Соединенные Штаты провели встречу министров иностранных дел "C5+1" с пятью странами Центральной Азии в формате видеоконференции. Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики и безопасности, и особенно в областях торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже поднимал вопрос о размещении американских военных баз в Центральной Азии, но ответа не получил. В начале марта делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым побывала с визитом в Вашингтоне. 11 апреля Байден на встрече с послом Казахстана в США заявил, что Штаты продолжат осуществлять конструктивное сотрудничество с Нур-Султаном по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Помимо частого взаимодействия в дипломатической сфере, США и страны Центральной Азии все сильнее укрепляют сотрудничество и в экономической. Узбекистан и США тесно сотрудничают в сферах экономического развития, модернизации сельского хозяйства и здравоохранения. В последнее время стороны проявляют большой интерес к совместному строительству железнодорожной линии "Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар". В прошлом году инвестиции США в Казахстан увеличились на 45%, и сейчас в Казахстане работают более 700 американских компаний.

Во-вторых, Евросоюз и Япония также активно сближаются со странами Центральной Азии. 10 марта Узбекистан приступил к реализации "Многолетней индикативной программы для расширения сотрудничества между Европейским союзом и Узбекистаном на 2021−2027 годы". В рамках программы с 2021 по 2024 год ЕС предоставит Украине 83 миллионов евро безвозмездной помощи на совместно разработанные проекты сотрудничества, техническую помощь, поддержку гражданского общества и развитие прав человека. 15 апреля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел онлайн-встречу с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии. Евросоюз и Япония — важнейшие союзники Соединенных Штатов в настоящее время, поэтому цель их укрепления сотрудничества с Центральной Азией очевидна.

В-третьих, существуют разногласия между ОДКБ и странами Евразии по поводу отношения к кризису между Россией и Украиной. За проект резолюции, осуждающей Россию, на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 2 марта проголосовали Грузия и Молдова; Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан воздержались, а Армения, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан не участвовали в голосовании. Кроме того, Казахстан и другие страны выступили против ввода войск ОДКБ на Украину. Казахстанская сторона заявила СМИ, что страна не будет ни участвовать в санкциях против России, ни помогать ей уклоняться от них. Принимая во внимание эти разногласия, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ОДКБ "сплотиться".

Поскольку напряженность между Россией и Украиной не спадает, Соединенные Штаты, несомненно, будут еще сильнее стараться подкупить страны Центральной Азии и перетянуть их на свою сторону, чтобы еще больше сжать российское стратегическое пространство безопасности и сферу влияния. Центральноазиатские страны будут и впредь проводить полицентрическую и взвешенную внешнюю политику, исходя из собственных интересов. Но в целом в игре великих держав, развернувшейся в Центральной Азии, Россия по-прежнему имеет очевидные преимущества, и ее влияние намного превышает влияние западных стран. Это обусловлено различными факторами, такими как история, геополитика, национальные интересы, региональные механизмы, и в будущем за короткий срок изменить эту ситуацию не удастся.