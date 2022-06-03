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Газета.ru

Зеленский пообещал Украине систему ПВО «крепче чем у Израиля»

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Израильская система ПРО «Железный купол»
Израильская система ПРО «Железный купол».
Источник изображения: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Президент Украины Зеленский пообещал детям противовоздушную оборону лучше «Железного купола»

Украина создаст систему ПВО, которая будет «крепче» израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент страны Владимир Зеленский. Он не назвал конкретные сроки реализации проекта, но отметил важность скорейшего завершения «строительства ПВО». Еще в середине февраля СМИ сообщали, что Израиль отказался продавать Киеву ракетные комплексы Iron Dome. Поставки ПВО из Германии займут несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Польше с украинскими детьми и заявил, что в стране будет создана современная система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает РИА «Новости», он пообещал сделать ее

«крепче, чем тактическая система ПРО «Железный купол» в Израиле».

По словам политика, израильская система Украине не подходит - площадь Израиля гораздо меньше площади Украины.

«Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро», - подчеркнул Зеленский. Когда именно Киев намерен завершить этот проект, он не уточнил.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передача Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM может «занять месяцы».

Чиновница объяснила задержку тем, что компания-производитель будет поставлять вооружение «напрямую на Украину». Немецкие СМИ ранее сообщали, что начать использовать немецкую ПВО на Украине станет возможно не раньше ноября 2022 года.

В Минобороны ФРГ сообщили, что обещанные канцлером Олафом Шольцем ракеты ПВО и радары слежки отсутствуют на складах бундесвера. Поэтому придется доставать их у производителя и согласовывать дополнительно.

По мнению военных экспертов, сейчас Украина сильнее всего нуждается в средствах защиты от крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также - тактических баллистических ракет. Поэтому в последнее время украинские власти регулярно заявляли о намерении купить израильскую тактическую систему ПРО «Железный купол» (Iron Dome), разработанную компанией Rafael.

Одна батарея Iron Dome эффективно защищает от ракет территорию площадью 150 кв. км. Rafael утверждает, что «Железный купол» может сбивать ракеты, летящие на высоте до 10 км. В перспективе же дальность стрельбы системы предполагается увеличить до 250 км.

Как писал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, этот комплекс «действительно себя очень положительно зарекомендовал в случаях, когда речь шла о противостоянии полукустарным ракетам палестинцев из сектора Газа - но насколько этот комплекс будет эффективен против современных высокоточных ракет?»

В свою очередь завкафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко говорил «Газете.Ru», что западные страны ждут от Израиля поставок «Железного купола» Украине.

«Ожидания Запада сводятся к системе ПРО «Железный купол». И главное направление информационной работы в отношении Израиля - убедить их предоставить эту систему Украине. Но они не будут этого делать, потому что это не их конфликт», - считает он.

Израильский портал Ynet еще 15 февраля сообщал, что Израиль отказался продавать Украине систему ПРО Iron Dome.

«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», - указано в сообщении.

По данным издания, Соединенные Штаты «с пониманием отнеслись к решению израильского правительства соблюсти осторожность и не идти на обострение с Россией».


Петр Николаев

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Страны
Германия
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
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