Компания «Кронштадт» расширяет производство БЛА и нанимает персонал

Последние события в военно-политической сфере, судя по всему, приведут к беспрецедентному буму в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе в России. Российская отрасль разработки и производства БЛА уже находится в состоянии быстрого подъема и готовится к еще более масштабным расширениям деятельности. Ведущая отечественная компания по разработке и производству больших БЛА АО "Кронштадт", введшая в эксплуатацию в конце 2021 года в подмосковной Дубне первый в России специализированный серийный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов, в связи с этим ведет активный набор персонала.
Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год (с)
АО "Кронштадт"
АО "Кронштадт"информирует, что в Московском регионе имеются следующие вакансии на производстве БЛА:
Москва (м.Тушино, опытное производство)
Инженер по наладке и испытаниям
Сборщик клейщик изделий из ПКМ
Маляр
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Электромонтажник
Диспетчер
Инженер - технолог (композитные материалы)
Ведущий инженер технолог, инженер - технолог
Мастер участка
Кладовщик
Дубна (серийное производство)
Контролер ОТК
Сборщик клейщик изделий из ПКМ
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Маляр
Электромонтажник
Диспетчер
Инженер по наладке и испытаниям
Слесарь по наладке и испытаниям
Инженер - технолог (композитные материалы)
Ведущий инженер технолог, инженер - технолог