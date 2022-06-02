Компания «Кронштадт» расширяет производство БЛА и нанимает персонал

Последние события в военно-политической сфере, судя по всему, приведут к беспрецедентному буму в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе в России. Российская отрасль разработки и производства БЛА уже находится в состоянии быстрого подъема и готовится к еще более масштабным расширениям деятельности. Ведущая отечественная компания по разработке и производству больших БЛА АО "Кронштадт", введшая в эксплуатацию в конце 2021 года в подмосковной Дубне первый в России специализированный серийный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов, в связи с этим ведет активный набор персонала.

Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год (с)

АО "Кронштадт"

АО "Кронштадт"информирует, что в Московском регионе имеются следующие вакансии на производстве БЛА:

Москва (м.Тушино, опытное производство)

Инженер по наладке и испытаниям

Сборщик клейщик изделий из ПКМ

Маляр

Слесарь-сборщик летательных аппаратов

Электромонтажник

Диспетчер

Инженер - технолог (композитные материалы)

Ведущий инженер технолог, инженер - технолог

Мастер участка

Кладовщик

Дубна (серийное производство)

Контролер ОТК

Сборщик клейщик изделий из ПКМ

Слесарь-сборщик летательных аппаратов

Маляр

Электромонтажник

Диспетчер

Инженер по наладке и испытаниям

Слесарь по наладке и испытаниям

Инженер - технолог (композитные материалы)

Ведущий инженер технолог, инженер - технолог