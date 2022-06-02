ОДК освоила инновационную технологию производства деталей для авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедряет инновационную технологию производства деталей авиадвигателей с помощью сварки трением. Технология отработана на уникальном, полностью отечественном оборудовании, способным сваривать детали с усилием более 400 тонн.

В современных авиадвигателях широко применяются детали из жаропрочных материалов. Они обладают устойчивостью к высоким температурам, но не поддаются сварке традиционным методом плавления. Вместо этого детали из жаропрочных материалов соединяются с помощью сверхпрочных болтов.

Новая технология позволяет соединять детали из жаропрочных материалов с помощью сварки методом трения вместо болтов. Это позволит снизить вес конструкции при лучших прочностных характеристиках и увеличить ресурс силовой установки.

Элемент из перспективного жаропрочного никелевого сплава, сваренный трением. Источник: АО «ОДК»

Метод изготовления деталей роторов газотурбинных двигателей из экспериментальных никелевых сплавов позволит добиться целого ряда конкурентных преимуществ для перспективных двигателей, которые значительно повысят технические характеристики конечного продукта.

Технология испытана с помощью уникальной установки инерционной сварки трением, разработанной по техническому заданию филиала АО «ОДК» «НИИД». Установка сваривает детали с усилием, превышающим 400 тонн-сил. Также оборудование позволило провести научные исследования, определить оптимальные режимы сварки и термической обработки.

«Установка ПСТИ-400 позволяет отработать процесс соединения не свариваемых сплавов, из которых создаются элементы перспективных двигателей. Также мы работаем над более мощной установкой ПСТИ-1000. С ее помощью мы освоим технологию изготовления полноразмерных деталей, а также сможем масштабировать свой опыт на других предприятиях ОДК», — сказал директор филиала АО «ОДК» «НИИД» Сергей Павлинич.

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