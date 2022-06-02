«Омсктрансмаш»: главный по танкам

Т-80БВМ. Фото: Министерство обороны РФ «Омсктрансмаш» – одно из старейших машиностроительных предприятий в России, основанное в 1897 году, − отмечает 125-летний юбилей. Омский завод стал свидетелем многих исторических событий: Первая мировая война, суровые годы Великой Отечественной и эвакуация предприятий, времена послевоенного подъема и кризиса 1990-х. Несмотря ни на что, «Омсктрансмаш» всегда возрождался, всякий раз оказывая поддержку стране. Об истории уникального предприятия – в нашем материале.

Не каждый город или страна могут похвастаться такой богатой историей и славными традициями, как Омский завод транспортного машиностроения. Не каждому предприятию довелось пройти через трудности, с которыми столкнулся «Омсктрансмаш». 125 лет побед, подвигов, преодолений, а главное – каждодневного кропотливого труда на благо своей страны. А начиналось все с далекого 1897 года, когда в Омске для обслуживания Транссибирской железнодорожной магистрали, строительство которой велось в эти годы, были запущены Главные железнодорожные мастерские, где ремонтировали подвижной состав.

Учитывая масштаб работы и высокую потребность в железнодорожном транспорте, предприятие быстро становится одним из крупнейших, а потом и крупнейшим в городе. Дальнейшие революции и войны явно не способствовали процветанию предприятия. Но какая бы ни была власть, а транспорт нужен всегда, и уже в 1929 году мастерские ремонтировали паровозы всех серий, пассажирские и товарные вагоны, выпускали запасные части для других железнодорожных предприятий страны и товары народного потребления.

Продукция завода №174. Источник: Ростех

Поворотными в истории завода стали 1940-е годы. В связи с началом Великой Отечественной войны в Омск эвакуируется персонал, а на площадку Паровозоремонтного завода им. Рудзутака, как с 1930 года стало называться предприятие, перевозится оборудование других паровозостроительных заводов страны. Объединенная структура получила название завод №173 танковой промышленности, и перед ним была поставлена задача организовать выпуск танков Т-50. В 1942-м, с присоединившимся к нему Ленинградским заводом им. Ворошилова, предприятие, уже под номером 174, приступает к производству танков Т-34, ставших впоследствии легендарными. Всего же за годы войны, несмотря на все трудности, заводу удалось поставить фронту 6921 «тридцатьчетверку». Таким образом, каждый десятый Т-34 появился в Омске. Помимо танков Победы, заводчане делали корпуса снарядов ОС-122, корпуса снарядов БМ-13 для реактивных минометов «Катюша» и даже изготовили два бронепоезда.

После войны омский завод не только не прекратил производство танков, но развил это направление. Здесь выпускался Т-55, самый массовый советский танк: за 20 лет с конвейера сошло 12 870 машин; основной боевой танк СССР Т-80 различных модификаций; самоходно-артиллерийская установка СУ-122; зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2; танковые мостоукладчики, танковые огнеметы, инженерные машины разграждения, плавсредства. И в настоящее время предприятие занимается производством, ремонтом и модернизацией танков типа Т-80, и прежде всего модификации Т-80БВМ, самой современной версии этой боевой машины, которые стоят на вооружении Российской армии. Заказчики также получают плавающие транспортеры ПТС-4, специальные пожарные машины СПМ, боевые машины ТОС-1А «Солнцепек», транспортно-заряжающие машины к ним, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, модернизированные танки Т-55 и другую современную технику.

ТОС-1А. Источник: Антон Тушин

Не забывал и не забывает омский завод и о гражданской продукции. Именно здесь в свое время выпускались угледобывающие комбайны системы Макарова, здесь же велось производство стиральных машин марки «Омь». Поднимать отечественное сельское хозяйство помогают омские трактора ЗТМ-60. В строительной и коммунальной отрасли широко задействованы инженерные машины на базе этого трактора: экскаваторы, погрузчики, снегоуборочные машины. Кроме того, на «Омсктрансмаше» производят запчасти для сельхозтехники, горнообогатительного и нефтедобывающего оборудования, подвижного состава РЖД.

Уралвагонзавод. Источник: Уралвагонзавод

125-летний юбилей Омский завод транспортного машиностроения встречает в составе концерна «Уралвагонзавод», лидера отечественного танкостроения. «Омсктрансмаш» в рамках гособоронзаказа, которому здесь уделяется первостепенное внимание, регулярно поставляет российской армии современную боевую технику – «летающие» Т-80БВМ, могучие «Солнцепеки». В то же время предприятие обновляет гражданскую линейку. Например, одна из последних разработок в этом направлении − рефрижераторный контейнер с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики для перевозки скоропортящихся грузов или плавающий гусеничный поисково-спасательный транспортер ПТС-ПС. Наконец, специалисты предприятия демонстрируют высокий уровень, становясь лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года».

Таким образом, омский промышленный гигант за свой век с четвертью не только завоевал авторитет как надежный строитель грозных танков, но каждодневной работой удерживает его, демонстрируя умение преодолевать возникающие трудности. И есть все основания полагать, что так будет и в дальнейшем.