Эксперты: применение американских РСЗО по РФ повлечет удары по центрам принятия решений

Возможность поставок дальнобойного ракетного вооружения ВСУ от США является негативным для России сценарием, отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России в случае поставок им американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности повлекут за собой ответ в виде ударов по центрам принятия решения в Киеве. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные военные эксперты.

США рассматривают возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. Установки с данным типом боеприпасов, вдвое превышают по дальнобойности 155-миллиметровые гаубицы М-777, которые США ранее направили Украине. Источники газеты отмечают, что США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом "не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию". Ожидается, что о решении может быть объявлено уже на текущей неделе

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.

Тактика "блуждающих РСЗО"

По словам редактора издания "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, системы, которые применяет сегодня Украина для обстрела приграничных российских территорий, не такие дальнобойные, однако их нетипичное применение наносит ущерб постройкам. "Используется тактика "блуждающих минометов" и "блуждающих РСЗО". Конечно, мы проводим профилактику, уничтожаем [их], но, понятное дело, говорить о том, что мы уничтожаем их все, пока не приходится", - сказал он, подчеркнув, что пока проблематично прогнозировать, попадут ли такие комплексы на Украину.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что поставки дальнобойного ракетного вооружения ВСУ от США - негативный для России сценарий. Сорвать такие поставки могут российские удары по транспортным объектам, добавил он.

"Чтобы такие поставки не стали реальностью, необходимы удары по ключевым объектам украинской железнодорожной, автомобильной и логистической инфраструктуры на западе в первую очередь, а также на юге Украины с целью полной блокады железнодорожного сообщения", - отметил он. Военный эксперт также подчеркнул, что "любое иностранное оружие, переданное ВСУ, при наличии подготовленных украинских военных кадров, - это негативный для нас сценарий".

Каким будет ответный удар

По мнению Коротченко, потенциально возможный обстрел со стороны ВСУ российской территории дальнобойными ракетами производства США сделает военно-политическое руководство Украины легитимной целю для ВС РФ.

"Если соответствующим боекомплектом со стороны ВСУ будут нанесены удары по крупным российским городам или критически важным объектам инфраструктуры РФ, может быть только один вариант реагирования - немедленный ответный российский "кинжальный" ракетный удар. Уничтожение всех ключевых центров принятия решений противника, включая администрацию президента Украины, Министерство обороны, штаб-квартиру СБУ", - сказал он, подчеркнув, что для этого также могут быть использованы крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В свою очередь Леонков отмечает, что России в случае ударов по ее территории придется отвечать не только Украине, но и стороне, передававшей ей системы РСЗО высокой дальности. При этом, подчеркивает он, передать такое вооружение ВСУ можно только с разрешения США.

"Надеюсь, в Пентагоне адекватные люди, которые понимают, что "красные линии" пересекать не стоит" - подчеркнул в свою очередь Коротченко.