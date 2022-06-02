Командующий СФ: действия России в Арктике направлены на обеспечение безопасности страны

Боевого потенциала Северного и Тихоокеанского флотов достаточно для обеспечения безопасности страны в Арктике. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Как отметил Александр Моисеев, оно является естественным стремлением любого суверенного государства

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Россия действует в Арктике исключительно в интересах обеспечения безопасности страны и в рамках международного законодательства. Об этом заявил в среду командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев.

"Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства, соблюдая принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства и предпринимает шаги по восстановлению позиций в регионе, утраченных при распаде СССР", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что обеспечение безопасности страны и охраны своих территорий является естественным стремлением любого суверенного государства.