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Командующий СФ рассказал, почему Запад обвиняет Россию в милитаризации Арктики

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Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БРДМ во время арктической экспедиции "Умка-2021"
Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БРДМ во время арктической экспедиции "Умка-2021".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил Александр Моисеев, это делается для того, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО в регионе

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Запад обвиняет РФ в милитаризации Арктики, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Об этом заявил в среду командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев.

"В западном мире принято обвинять РФ в так называемой милитаризации региона [Арктики]. Вбрасывается тезис "о военной угрозе со стороны России". Делается это только для того, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО здесь [в Арктике]", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что достижение стратегического превосходства в высоких широтах Арктики над другими заложено в основу военной политики США в Арктике, концептуально закреплено в обновленных стратегиях Пентагона, планах.

"Важно и следует отметить, что именно они (США, Канада, Норвегия - прим. ТАСС) уже обладают достаточно развитой инфраструктурой, в том числе двойного (гражданского и военного) назначения, продолжают ее совершенствование и строительство новых объектов. Исландия фактически уже стала плацдармом НАТО, Норвегия становится", - сказал Моисеев.

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Страны
Канада
Норвегия
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
СФ
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