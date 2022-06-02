В Арктике до 2030 года построят два и реконструируют семь аэродромов

Командующий СФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что строительство аэродромов Нагурское и Темп позволит осуществлять прием всех типов самолетов дальней, транспортной и морской авиации

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. В Арктике в зоне ответственности Северного флота (СФ) до 2030 года будут построены два и реконструированы семь аэродромов, заявил в среду командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"Продолжается развитие и строительство аэродромной сети Арктической зоны. Планом развития аэродромной сети Вооруженных сил РФ на период до 2030 года предусмотрено строительство двух [аэродромов] (Нагурское, Темп), реконструкция семи аэродромов (Североморск-1, Североморск-2, Североморск-3, Рогачево, Талаги, Кипелово), в том числе одного гидроаэродрома (Сафоново)", - сказал он.

По словам Моисеева, строительство аэродромов Нагурское и Темп позволит осуществлять прием всех типов самолетов дальней, транспортной и морской авиации, что в том числе поможет в доставке вооружения и грузов различного назначения на острова арктических архипелагов.