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ТАСС

"Сухой" и "МиГ" объединились с ОАК

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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в среду в пресс-службе ОАК.

"Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", - сказали в пресс-службе. Там также отметили, что объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно было поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

"Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО "ОАК", таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику", - приводит пресс-служба слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

В свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что с максимальным вниманием к сохранению конструкторов и других ценных специалистов компании и дальше будут создавать самолеты будущего, включая беспилотные системы и гибридные решения.

В ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК". ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.

Как отметили в пресс-службе, корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты. Проводимые мероприятия призваны повысить эффективность работы, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность ОАК.

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Страны
Россия
Компании
Авиастар-СП
ВАСО
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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