Войти
РИА Новости

Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов

301
0
-1
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Депутат Картаполов: Россия почти перестала нести потери на Украине, сменив тактику

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, - 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", - сказал Картаполов.

Парламентарий отметил, что на начальном этапе, когда Вооруженные силы РФ заходили на подконтрольную киевской власти территорию, никто не применял оружие. "Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции. Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС. И эта тактика приносит ощутимые результаты", - пояснил он.

Также Картаполов подчеркнул, что, если бы спецоперация не случилась, то в начале марта началось бы наступление украинских вооруженных сил на Донецкую и Луганскую народные республики. "Группировка у них была очень серьезная, часть западного вооружения была получена заранее, мотивация вполне соответствовала той задаче, которую они для себя определили и, скорее всего, могли быть очень тяжелые и кровопролитные бои в самом Донецке, Луганске", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
28.06.2021
Японские эксперты: Кто виноват в инциденте в Крыму? Россия соблюдала в нем международное право (Yahoo News Japan, Япония)
21.04.2021
The Sun (Великобритания): Влад демонстрирует военную мощь
16.04.2021
У Украины есть два варианта: НАТО или вооружения и, возможно, ядерный статус — посол Мельник (Укрiнформ, Украина)
21.02.2020
Служба в украинской армии будет учитываться так же, как в российской
25.02.2019
"Трезво оценивают": ветераны США похвалили российских военных
29.02.2016
Вашингтонский институт ближневосточной политики обеспокоен военными контрактами России и Ирана (Mashregh, Иран)
14.07.2014
«Ангара»: полёт нормальный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении