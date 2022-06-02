Ginvestco отзывы: можно ли доверять брокеру?

И начинающие, и опытные инвесторы часто пытаются понять, не является ли выбранный брокер банальной схемой Понци, и можно ли доверять именно этому конкретному онлайн-брокеру. Только понимание, как действует онлайн-посредник, поможет отличить настоящего брокера от финансового афериста, а честную компанию — от неэтичной, и решить для себя вопрос с доверием.
Брокерская площадка Ginvestco была создана в 2013 году небольшой, но очень опытной и целеустремленной командой профессионалов. Основанная на энтузиазме возможностей сразу после мирового финансового кризиса, она решительно идет к поставленной цели, ни на минуту не разочаровывая своих клиентов.
Отзывы о Ginvestco
Положительные отзывы о Ginvestco в соцсетях VK и Одноклассники, в блогах на Hashtap и Rusvest (https://rusvest.ru/news/business/naskolko-nadezhen-broker-ginvestco-otzyvy/) свидетельствуют о реальном доверии клиентов к брокерской компании. Так авторы отзывов о Ginvestco часто подчеркивают:
- Порядочность онлайн-посредника. Он платит всегда и вовремя, а бывает даже быстрее, чем прописано в Регламенте.
- Наличие абсолютно прозрачных котировок от ведущих поставщиков ликвидности.
- Справедливость рыночных спредов.
- Клиентоориентированность техподдержки, готовой ответить на любой вопрос 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
- Комфортность условий.
В общем и целом, отзывы о Ginvestco не позволяют усомниться в том, что это — сильный игрок на финансовых рынках.
Надежность брокерской площадки
Чтобы уверенно инвестировать в финансовые рынки необходимо убедиться в надежности торгового посредника. Если онлайн-посредник никем не регулируется либо создан едва ли не вчера, то вероятность утери инвестиционного капитала очень велика.
Ginvestco основан довольно давно, что явно свидетельствует в его пользу. И если за 10 лет к брокеру не было глобальных претензий со стороны пользователей платформы и надзорных структур, то это означает — брокеру можно доверять.
Отзывы о Ginvestco подтверждают, что компания не замешана в громких скандалах, не замечена в обмане пользователей онлайн-платформы как с технической, так и с финансовой стороны. Более того он предусмотрел целый ряд защитных мер для большего спокойствия своих клиентов.
Безопасное хранение средств
Трейдеры могут не опасаться: площадка размещает клиентские депозиты на отделенных от собственных счетах в банках первой категории. Такой подход соответствует самым высоким отраслевым стандартам. Менеджмент не имеет доступа к инвестиционным капиталам.
На онлайн-платформе предусмотрена защита от отрицательного баланса, так что никто из пользователей не сможет накопить долги. Шифрование транзакций снижает уязвимость торговых счетов перед хакерскими атаками до нуля. В Сети отсутствуют отзывы о Ginvestco с информацией о каких-либо взломах онлайн-биржи.
Деловая этика и добросовестность
Авторы отзывов о Ginvestco отмечают этичность действий брокера по отношению к своим клиентам. Онлайн-брокер вовремя выводит прибыль, предоставляет качественные сервисы, обеспечивает максимально быструю и надежную реализацию сделок, поддерживает прозрачность операционного статуса. Скрытых платежей на платформе нет.
Схемы компенсации
Ginvestco располагает достаточным собственным капиталом. Он не хеджирует риски за счет клиентов. Однако даже с учетом вышеизложенного, брокер принимает участие в Европейской программе безопасных вкладов. Программа предназначена для страхования депозитов и компенсации их утери в размере до 20 000 евро в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Абсолютно все пользователи платформы застрахованы.
Трейдинг с Ginvestco
Платформа Ginvestco — отличное место и для начала инвестирования, и для развития ранее достигнутого успеха. Так утверждают авторы отзывов о Ginvestco. Даже с минимальным депозитом онлайн-трейдер получает максимально комфортные условия для извлечения прибыли на финрынках, а именно доступ:
- к 250+ активам (валютам, акциям, индексам, товарам, металлам);
- дифференцированному кредитному плечу (от 1:10 до 1:500);
- нефиксированным узким спредам;
- сверхбыстрому исполнению приказов;
- отличному торговому терминалу, совместимому с Windows и MacOS, Web-версии терминала;
- мобильному приложению для iOS и Android;
- большому выбору торговых аккаунтов;
- удобным неторговым операциям с привлечением банковских сервисов и сервисов ЭПС (кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки и т.п.);
- круглосуточной поддержке с понедельника по пятницу;
- образовательным ресурсам;
- персональным консультациям;
- любым законным методам заработка (скальпингу, торговле на новостях, подключению роботов и советников, сигналам сторонних поставщиков, передаче капитала в доверительное управление).
Больше информации об условиях для трейдеров (актуальные спреды, свопы, торговые идеи, аналитика) можно найти прямо на сайте компании Ginvestco.
Онлайн-терминал
Торговый терминал Ginvestco располагает всеми необходимыми функциями для эффективного извлечения прибыли. К услугам трейдеров:
- всевозможные типы ордеров;
- торговля в один клик;
- 70+ технических индикаторов;
- несколько типов ценовых графиков;
- настраиваемые рабочие области;
- простые инструменты управления рисками.
Брокер использует популярный программный продукт UTIP, обладающий многочисленными отраслевыми наградами. Авторы отзывов о Ginvestco считают ПО оптимальным.
Обучение
Чтобы онлайн-трейдеры торговали более уверенно, Ginvestco предлагает качественные обучающие материалы.
Так базовый онлайн-курс предназначен для начинающих, чтобы помочь им получить представление о финансовых рынках. Более опытные участники финрынков тоже найдут для себя много интересного:
- информацию о редких индикаторах;
- нестандартные стратегии;
- статьи о решении психологических проблем трейдеров;
- грамотное руководство по мани-менеджменту.
Более того, ведущие аналитики компании предоставляют индивидуальные консультации совершенно бесплатно.
Заключение
Вот уже десять лет Ginvestco не изменят своей главной задаче — сделать инвестирование доступным для всех и каждого. Команда старается внедрять новые сервисы, подсказывает клиентам выгодные инвестиционные идеи, работает над развитием новейших технологий, чтобы сделать жизнь трейдеров проще и лучше.
И многочисленные положительные отзывы о Ginvestco, и беспрестанно растущая клиентская база действительно подтверждают, что брокер успешно идет к намеченной цели. А значит Ginvestco можно доверять.