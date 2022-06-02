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Ginvestco отзывы: можно ли доверять брокеру?

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И начинающие, и опытные инвесторы часто пытаются понять, не является ли выбранный брокер банальной схемой Понци, и можно ли доверять именно этому конкретному онлайн-брокеру. Только понимание, как действует онлайн-посредник, поможет отличить настоящего брокера от финансового афериста, а честную компанию — от неэтичной, и решить для себя вопрос с доверием.

Брокерская площадка Ginvestco была создана в 2013 году небольшой, но очень опытной и целеустремленной командой профессионалов. Основанная на энтузиазме возможностей сразу после мирового финансового кризиса, она решительно идет к поставленной цели, ни на минуту не разочаровывая своих клиентов.

Отзывы о Ginvestco

Положительные отзывы о Ginvestco в соцсетях VK и Одноклассники, в блогах на Hashtap и Rusvest (https://rusvest.ru/news/business/naskolko-nadezhen-broker-ginvestco-otzyvy/) свидетельствуют о реальном доверии клиентов к брокерской компании. Так авторы отзывов о Ginvestco часто подчеркивают:

  • Порядочность онлайн-посредника. Он платит всегда и вовремя, а бывает даже быстрее, чем прописано в Регламенте.
  • Наличие абсолютно прозрачных котировок от ведущих поставщиков ликвидности.
  • Справедливость рыночных спредов.
  • Клиентоориентированность техподдержки, готовой ответить на любой вопрос 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
  • Комфортность условий.

В общем и целом, отзывы о Ginvestco не позволяют усомниться в том, что это — сильный игрок на финансовых рынках.

Надежность брокерской площадки

Чтобы уверенно инвестировать в финансовые рынки необходимо убедиться в надежности торгового посредника. Если онлайн-посредник никем не регулируется либо создан едва ли не вчера, то вероятность утери инвестиционного капитала очень велика.

Ginvestco основан довольно давно, что явно свидетельствует в его пользу. И если за 10 лет к брокеру не было глобальных претензий со стороны пользователей платформы и надзорных структур, то это означает — брокеру можно доверять.

Отзывы о Ginvestco подтверждают, что компания не замешана в громких скандалах, не замечена в обмане пользователей онлайн-платформы как с технической, так и с финансовой стороны. Более того он предусмотрел целый ряд защитных мер для большего спокойствия своих клиентов.

Безопасное хранение средств

Трейдеры могут не опасаться: площадка размещает клиентские депозиты на отделенных от собственных счетах в банках первой категории. Такой подход соответствует самым высоким отраслевым стандартам. Менеджмент не имеет доступа к инвестиционным капиталам.

На онлайн-платформе предусмотрена защита от отрицательного баланса, так что никто из пользователей не сможет накопить долги. Шифрование транзакций снижает уязвимость торговых счетов перед хакерскими атаками до нуля. В Сети отсутствуют отзывы о Ginvestco с информацией о каких-либо взломах онлайн-биржи.

Деловая этика и добросовестность

Авторы отзывов о Ginvestco отмечают этичность действий брокера по отношению к своим клиентам. Онлайн-брокер вовремя выводит прибыль, предоставляет качественные сервисы, обеспечивает максимально быструю и надежную реализацию сделок, поддерживает прозрачность операционного статуса. Скрытых платежей на платформе нет.

Схемы компенсации

Ginvestco располагает достаточным собственным капиталом. Он не хеджирует риски за счет клиентов. Однако даже с учетом вышеизложенного, брокер принимает участие в Европейской программе безопасных вкладов. Программа предназначена для страхования депозитов и компенсации их утери в размере до 20 000 евро в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Абсолютно все пользователи платформы застрахованы.

Трейдинг с Ginvestco

Платформа Ginvestco — отличное место и для начала инвестирования, и для развития ранее достигнутого успеха. Так утверждают авторы отзывов о Ginvestco. Даже с минимальным депозитом онлайн-трейдер получает максимально комфортные условия для извлечения прибыли на финрынках, а именно доступ:

  • к 250+ активам (валютам, акциям, индексам, товарам, металлам);
  • дифференцированному кредитному плечу (от 1:10 до 1:500);
  • нефиксированным узким спредам;
  • сверхбыстрому исполнению приказов;
  • отличному торговому терминалу, совместимому с Windows и MacOS, Web-версии терминала;
  • мобильному приложению для iOS и Android;
  • большому выбору торговых аккаунтов;
  • удобным неторговым операциям с привлечением банковских сервисов и сервисов ЭПС (кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки и т.п.);
  • круглосуточной поддержке с понедельника по пятницу;
  • образовательным ресурсам;
  • персональным консультациям;
  • любым законным методам заработка (скальпингу, торговле на новостях, подключению роботов и советников, сигналам сторонних поставщиков, передаче капитала в доверительное управление).

Больше информации об условиях для трейдеров (актуальные спреды, свопы, торговые идеи, аналитика) можно найти прямо на сайте компании Ginvestco.

Онлайн-терминал

Торговый терминал Ginvestco располагает всеми необходимыми функциями для эффективного извлечения прибыли. К услугам трейдеров:

  • всевозможные типы ордеров;
  • торговля в один клик;
  • 70+ технических индикаторов;
  • несколько типов ценовых графиков;
  • настраиваемые рабочие области;
  • простые инструменты управления рисками.

Брокер использует популярный программный продукт UTIP, обладающий многочисленными отраслевыми наградами. Авторы отзывов о Ginvestco считают ПО оптимальным.

Обучение

Чтобы онлайн-трейдеры торговали более уверенно, Ginvestco предлагает качественные обучающие материалы.

Так базовый онлайн-курс предназначен для начинающих, чтобы помочь им получить представление о финансовых рынках. Более опытные участники финрынков тоже найдут для себя много интересного:

  • информацию о редких индикаторах;
  • нестандартные стратегии;
  • статьи о решении психологических проблем трейдеров;
  • грамотное руководство по мани-менеджменту.

Более того, ведущие аналитики компании предоставляют индивидуальные консультации совершенно бесплатно.

Заключение

Вот уже десять лет Ginvestco не изменят своей главной задаче — сделать инвестирование доступным для всех и каждого. Команда старается внедрять новые сервисы, подсказывает клиентам выгодные инвестиционные идеи, работает над развитием новейших технологий, чтобы сделать жизнь трейдеров проще и лучше.

И многочисленные положительные отзывы о Ginvestco, и беспрестанно растущая клиентская база действительно подтверждают, что брокер успешно идет к намеченной цели. А значит Ginvestco можно доверять.

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