В России рассказали о страданиях в Германии из-за «Спектра-РГ»

Немецкие ученые не меньше российских переживают из-за отключения в результате западных санкций одного из телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление научного руководителя обсерватории академика Российской академии наук (РАН) Рашида Сюняева.

«Я разговариваю два раза в неделю с немецкими коллегами обязательно, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы. Могу вам сказать, что это счастье, что этот прибор… переведен в так называемый safe mode — это значит режим, в котором прибор находится в полной сохранности, и мы каждый день знаем, как работают и дышат его системы», — рассказал ученый.

По словам академика, «в любой момент, когда будет можно, в первый же момент прибор будет включен, будет работать, и этого все ждут».

В апреле ТАСС сообщило, что в настоящее время «Спектр-РГ» фактически работает в режиме наблюдений, планировавшемся на 2024 год.

В марте ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории — немецкого eROSITA.