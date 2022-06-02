Войти
Lenta.ru

В России рассказали о страданиях в Германии из-за «Спектра-РГ»

260
0
0
Обсерватория "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Немецкие ученые не меньше российских переживают из-за отключения в результате западных санкций одного из телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление научного руководителя обсерватории академика Российской академии наук (РАН) Рашида Сюняева.

«Я разговариваю два раза в неделю с немецкими коллегами обязательно, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы. Могу вам сказать, что это счастье, что этот прибор… переведен в так называемый safe mode — это значит режим, в котором прибор находится в полной сохранности, и мы каждый день знаем, как работают и дышат его системы», — рассказал ученый.

По словам академика, «в любой момент, когда будет можно, в первый же момент прибор будет включен, будет работать, и этого все ждут».

В апреле ТАСС сообщило, что в настоящее время «Спектр-РГ» фактически работает в режиме наблюдений, планировавшемся на 2024 год.

В марте ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории — немецкого eROSITA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
16.12.2021
Адвокат рассказал о допросе Рогозина по делу Сафронова
28.12.2017
Рогозин обвинил руководство "Роскосмоса" в системных ошибках
16.05.2016
Военный контроль
10.05.2016
Российские ВКС испытают авиационные снайперские прицелы
31.10.2014
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014»: Основные итоги и результаты
03.10.2014
Наземными роботами станут управлять с орбиты
22.05.2014
Небо, самолет, санкции: что показывает Россия на Берлинском авиасалоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении