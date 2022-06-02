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ЦАМТО

Правительство Словакии одобрило военную помощь Украине на сумму 21,6 млн. евро

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САУ «Зузана-2»
САУ «Зузана-2».
Источник изображения: ukrmilitary.com

ЦАМТО, 1 июня. Правительство Словакии одобрило 1 июня военную помощь Украине на сумму 21,6 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило сетевое издание Teraz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Словакия передаст Украине военное имущество на сумму 21,6 млн. евро. Решение об этом Кабмин одобрил на своем заседании 1 июня", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Минобороны Ярослав Надь, по данным издания, отказался уточнить, какое именно военное имущество будет направлено Киеву.

"Мы договорились в рамках НАТО, что не будем давать Москве список поставляемых на Украину материалов. Но это именно то, в чем Украина нуждается", – сказал Я.Надь, уточнив, что вся техника поставляется со складов словацкой армии, речь не идет о новых закупках", – пишет Teraz.

По данным издания, глава Минобороны также подтвердил, что Словакия и Украина ведут на государственном уровне переговоры о соглашении на покупку Киевом самоходных гаубиц Zuzana 2 словацкого производства. В настоящее время идет дискуссия о количестве закупаемых гаубиц и их цене.

Министр предположил, что речь идет как минимум об одной батарее, то есть, о восьми гаубицах. "Но, возможно, их будет больше", – цитирует "РИА Новости" Я.Надя.

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Россия
Словакия
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Dana vz.77
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