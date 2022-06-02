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В «Роскосмосе» сообщили о прекратившем существование «Прогрессе МС-18»

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Космический корабль Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" (справа)
Космический корабль Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" (справа).
Источник изображения: © Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» провел девять коррекций высоты орбиты Международной космической станции (МКС) и прекратил свое существование. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что корабль провел 216 суток на орбите. «Прогресс МС-18» трижды корректировал высоту орбиты МКС для уклонения от космического мусора.

«В 14:11:19 по московскому времени был включен маршевый двигатель на торможение, отработав четыре минуты, он сообщил "грузовику" тормозной импульс в 123 метра в секунду. После чего "Прогресс" сошел с орбиты», — говорится в сообщении.

Несгоревшие фрагменты корабля упали на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана. В сообщении отметили, что «Роскосмос» выполнил все процедуры по установлению района падения фрагментов корабля временно опасным для плавания и полетов.

Ранее стало известно, что «Прогресс МС-18» отстыковался от МКС. Стыковка корабля произошла в октябре 2021 года.

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