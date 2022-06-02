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Объединение компании «Сухой», РСК «МиГ» и ОАК завершено

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Источник изображения: topwar.ru

Объединение трех крупных российских компаний завершено, "Сухой" и "МиГ" объединились с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация). Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Реорганизация авиационного кластера завершилась, три компании объединились, соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Решение это не новое, о слиянии говорилось на протяжении двух последних лет, окончательное голосование за объединение прошло в январе этого года.

В основном объединение коснется управления, убрав из него лишние структуры, которые тормозят процессы и увеличивают затраты. Как заявили в ОАК, реорганизация подразумевает переход от трехуровневой структуры управления к двухуровневой. В то же время бренды "Сухой" и "МиГ" сохраняются, конструкторские школы продолжат свое развитие.

ОАК становится не только корпоративным центром Группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику

- заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Отмечается, что под управлением ОАК уже прошло объединение ПАО "Ил", воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Также под управление ОАК перешел центр дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев" вместе со своим КБ в Москве и Казанским авиазаводом им. С.П. Горбунова.

Заявляется, что слияние даст мощный импульс российскому авиастроению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Авиастар-СП
ВАСО
КАПО Горбунова
МиГ РСК
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Чемезов Сергей
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