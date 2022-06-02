Швейцария отклонила запрос Дании о передаче Украине 20 БМП Piranha III

ЦАМТО, 1 июня. Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 БМП Piranha III, произведенных в Конфедерации.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.

Он напомнил, что ранее ведомство заблокировало два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.

"Наконец, SECO получила третий запрос от датских властей, касающийся бронированных колесных машин типа Piranha III. Все три запроса касались возможности передачи Украине военных материалов, полученных из Швейцарии. SECO ответил на это отрицательно, сославшись на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", – сообщил агентству М.Вютрих.

По данным швейцарских СМИ, в запросе датских властей речь шла о поставках Украине 20 ед. Piranha III.

БМП Piranha производит швейцарская Mowag, дочерняя компания американской General Dynamics.