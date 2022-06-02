DPA: Германия рассчитывает поставить Украине четыре комплекса РСЗО до конца июня

ЦАМТО, 1 июня. Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов Бундесвера. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США.

Агентство не уточняет, о каком типе РСЗО идет речь. На вооружении Бундесвера имеются модернизированные американские системы MARS II, которые в США носят название MLRS.