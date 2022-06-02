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ЦАМТО

ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединились в одну компанию

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Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002)
Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год.
Источник изображения: фотография из заводской газеты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина

ЦАМТО, 1 июня. Компания "Сухой" и Корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Обе присоединяемые компании находятся в числе лидеров мирового авиастроения, обладают мощными конструкторскими компетенциями и пулом перспективных разработок, обеспечивают выполнение полного цикла работ – от проектирования авиатехники и ее производства до послепродажного обслуживания и модернизации самолетов.

"Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает, в том числе, переход от 3-уровневой к 2-уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО "ОАК", таким образом, становится не только корпоративным центром Группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" было одобрено Советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

"При образовании ОАК в 2006 году основной задачей было сохранение потенциалов – кадрового, научного, производственного – которыми обладали разрозненные самолетостроительные предприятия. Эта задача решена, настало время сделать следующий шаг – стать единой операционной компанией. С максимальным вниманием к сохранению конструкторов и других ценных специалистов, с акцентом на оптимальное использование мощностей КБ и производственных площадок идти по пути повышения эффективности работы, создавать самолеты будущего, включая беспилотные системы, гибридные решения. Объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" должно дать мощный импульс развитию всей отрасли", – подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК". ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова.

Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты. При этом идет развитие общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. Эти и другие меры призваны повысить эффективность работы, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность ОАК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Компании
Авиастар-СП
ВАСО
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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