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Военное обозрение

Обещанные Данией бронетранспортёры Piranha III до Киева не доехали

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия не получит бронетранспортеры Piranha III, обещанные Киеву Данией. Как сообщает датская пресса, попытка Минобороны страны отправить бронетранспортеры на Украину не увенчалась успехом, во всем виновата Швейцария.

Датские бронетранспортеры до Киева не доехали, запрет на передачу БТР наложила Швейцария, являющаяся разработчиком и производителем этой бронетехники. Как сообщает датская пресса, швейцарцы наложили запрет на реэкспорт любой произведенной на территории Швейцарии военной техники, оружия и боеприпасов на Украину, поскольку там идут боевые действия. Кроме БТР Piranha III на сегодняшний день Швейцария запретила передачу Киеву боеприпасов для немецких ЗСУ Gepard, что вызвало недовольство киевского режима.

Между тем на прошлой неделе ряд украинских ТГ-каналов уже поспешил сообщить о скором получении датских бронетранспортеров, которые якобы были замечены уже на территории Польши. Сообщалось, что БТР передаются без вооружения, на них отсутствуют дистанционно управляемые боевые модули, оснащенные крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами.

Всего, согласно имеющимся данным, Дания планировала передать Украине 20 или 25 БТР Piranha III, сведения разнятся. Данные БТР снимаются с вооружения датской армии, так как датчане перевооружаются на более современную версию данного бронетранспортера Piranha V, разработанного швейцарской компанией Mowag, принадлежащей американской General Dynamics.

БТР Piranha III имеют боевую массу в 18,5 тонны, способность преодолевать водные преграды вплавь отсутствует. Мощность двигателя – 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч. Экипаж – три человека, десант – восемь военнослужащих.

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Страны
Дания
Польша
США
Украина
Швейцария
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha
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