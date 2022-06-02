ВВС Израиля провели учения с имитацией нанесения авиаударов по иранским ядерным объектам

Источник изображения: topwar.ru

Десятки израильских истребителей вчера вечером приняли участие в маневрах над Средиземным морем, предполагающих полеты на значительные расстояния, дозаправку в воздухе и поражение дальних целей. Так ВВС Израиля провели учения по имитации нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel, ссылаясь на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

Ранее в этом месяце журналисты издания узнали, что маневры, являющиеся частью масштабных учений «Огненные колесницы», будут имитировать массированный удар по Ирану, в том числе по его ядерным объектам.

В свете растущей неопределенности относительно возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года, причиной которой являются давно зашедшие в тупик переговоры Тегерана с мировыми державами, Армия обороны Израиля активизировала подготовку к атаке на объекты, имеющие отношение к иранской ядерной программе.

Начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави еще в начале прошлого года объявил, что поручил израильским военным начать разработку новых планов нападения на Иран. А к сентябрю он сообщил, что армия «значительно ускорила» подготовку к действиям против ядерной программы Тегерана.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее израильскому лобби в Соединенных Штатах удалось добиться от администрации Байдена решения не исключать Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. В Тель-Авиве считают это своей «дипломатической победой».