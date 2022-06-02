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Военное обозрение

Немецкий канцлер Шольц анонсировал поставки на Украину систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM

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Источник изображения: topwar.ru

Германия станет первой из западных стран, поставившей Украине зенитные комплексы средней дальности, способные перехватывать цели на высоте до 20 км. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Выступая в бундестаге Шольц заявил, что немецкое правительство приняло решение поставить на Украину самые современные зенитные системы, имеющиеся на вооружении немецкой армии. Речь идет о ЗРК IRIS-T. Сроки и объемы поставки Шольц не озвучил. Отмечается, что до этого Запад отправлял на Украину только ПЗРК и один дивизион С-300 из Словакии, который был благополучно уничтожен ударами высокоточных российских ракет.

В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ

- заявил он.

Ранее в Берлине заявляли о рассмотрении вопроса поставок Киеву систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM. Сообщалось, что в случае положительного решения поставки могут начаться не ранее ноября 2022 года. А вот обучение украинских военных начнется сразу же, как только будет объявлено о поставках ЗРК Киеву.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Основан на зенитной управляемой ракете IRIS-T SL (Surface Launched), которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную ракету "воздух-воздух" IRIS-T производства все той же компании Diehl. ЗУР оснащена усовершенствованной силовой установкой, каналом связи, аппаратурой GPS-навигации, новым носовым обтекателем, снижающим лобовое сопротивление. Ракета использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке.

Вертикальная пусковая установка IRIS-T SL смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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