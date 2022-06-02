Войти
Интерфакс-АВН

Завершено присоединение к ОАК компаний-разработчиков боевых самолетов "МиГ" и "Сухой"

275
0
0
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Завершен процесс присоединения компаний-разработчиков боевых самолетов "МиГ" и "Сухой" к Объединенной авиастроительной корпорации в составе "Ростеха", сообщили в среду в пресс-службе ОАК.

"Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", - заявили в пресс-службе.

"Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает, в том числе, переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого привели в пресс-службе ОАК.

По словам Чемезова, таким образом ОАК становится "операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику".

Как сообщал "Интерфакс", объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что в объединенной компании будет сделан акцент на оптимальное использование мощностей конструкторских бюро и производственных площадок для повышения эффективности работы и создания "самолетов будущего, включая беспилотные системы, гибридные решения".

"Объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" должно дать мощный импульс развитию всей отрасли", - подчеркнул Слюсарь.

В пресс-службе ОАК добавили, что консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ОАК. ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С.П.Горбунова.

Предприятия в составе ОАК разрабатывают и производят 100% отечественных военных самолётов, а также гражданских лайнеров вместимостью более 50 пассажиров, в том числе самолёты марки "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", SSJ и МС-21. На сегодняшний день наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Ранее крупнейшим акционером компании с долей 92% было государство, в 2019 году этот пакет был передан "Ростеху".

Компания "Сухой" серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57, легким истребителем Су-75 Checkmate и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Компании
Авиастар-СП
ВАСО
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МС-21
Похожие новости
04.08.2021
Дайте власть конструктору
13.05.2014
Курс на взлет
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
19.08.2009
Интервью президента ОАО "ОАК" А.И.Федорова
27.03.2009
"Кризис для нас - взлетная полоса", - Алексей Федоров, президент Объединенной авиастроительной корпорации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении