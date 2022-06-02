Завершено присоединение к ОАК компаний-разработчиков боевых самолетов "МиГ" и "Сухой"

Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Завершен процесс присоединения компаний-разработчиков боевых самолетов "МиГ" и "Сухой" к Объединенной авиастроительной корпорации в составе "Ростеха", сообщили в среду в пресс-службе ОАК.

"Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", - заявили в пресс-службе.

"Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает, в том числе, переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого привели в пресс-службе ОАК.

По словам Чемезова, таким образом ОАК становится "операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику".

Как сообщал "Интерфакс", объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что в объединенной компании будет сделан акцент на оптимальное использование мощностей конструкторских бюро и производственных площадок для повышения эффективности работы и создания "самолетов будущего, включая беспилотные системы, гибридные решения".

"Объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" должно дать мощный импульс развитию всей отрасли", - подчеркнул Слюсарь.

В пресс-службе ОАК добавили, что консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ОАК. ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С.П.Горбунова.

Предприятия в составе ОАК разрабатывают и производят 100% отечественных военных самолётов, а также гражданских лайнеров вместимостью более 50 пассажиров, в том числе самолёты марки "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", SSJ и МС-21. На сегодняшний день наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Ранее крупнейшим акционером компании с долей 92% было государство, в 2019 году этот пакет был передан "Ростеху".

Компания "Сухой" серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57, легким истребителем Су-75 Checkmate и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".