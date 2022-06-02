Германия начала обучать украинских военных работе на ЗСУ Gepard

ЦАМТО, 1 июня. С Украиной подписан контракт на поставку зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, уже начато обучение украинских военных управлению ими.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Спустя несколько дней после начала войны мы поставили ВС Украины ПТРК, то есть именно то, что в тот момент было особенно нужно. Кроме того, по состоянию на текущий момент поставлены более 15 млн. патронов, 100 тыс. ручных гранат, более 5 тыс. противотанковых мин, многочисленные взрывчатые материалы, пулеметы, десятки единиц автотранспорта с соответствующим грузом, например для защиты от беспилотников, для коммуникации и ухода за ранеными", – заявил О.Шольц, выступая в бундестаге.

В частности, он отметил поставки вместе с Данией 54 бронетранспортеров, поставки Чехией 20 танков Т-72 Украине, замену которым Прага получит от Берлина, аналогичная сделка будет заключена с Грецией. "И это продолжается. На прошедшей неделе Украина подписала контракт с немецкой стороной по поставкам ЗСУ Gepard. Трехнедельное обучение ведется в эти дни", – цитирует "РИА Новости" О.Шольца.

Также он напомнил, что "в ближайшие недели" в координации с Нидерландами будут поставлены гаубицы PzH-2000, обучение украинских военных управлению ими вскоре уже завершится.