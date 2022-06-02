Германия поставит Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T

ЦАМТО, 1 июня. Правительство ФРГ приняло решение поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

"В ближайшие недели мы поставим новые вооружения. Например, правительство приняло решение, что мы поставим систему IRIS-T – самую современную систему противовоздушной обороны, которая имеется у Германии", – заявил О.Шольц.

Также канцлер объявил о готовящихся поставках ВС Украины РЛС контрбатарейной борьбы для артиллерийских расчетов.

Справочно:

Комплекс средней дальности IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range) позволяет поражать цели усовершенствованной версией ЗУР IRIS-T с дальностью перехвата от 1 км до 40 км и высотой до 20 км. РЛС позволяет обнаруживать цели на дальностях до 250 км в секторе 360 град.