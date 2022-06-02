Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" склоняется к варианту строительства новой станции на полярной орбите

282
0
0
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока не определился с наклонением орбиты новой космической станции, но большинство специалистов склоняются к варианту с полярной орбитой, сообщил журналистам исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

"Склоняются (к полярному наклонению орбиты, - "ИФ"), но окончательное решение будет принято по результатам эскизного проекта... Достаточно много людей-сторонников этой полярной орбиты, но как я уже говорил, у неё есть плюсы и минусы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что мощностей двигателей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

"Это довольно большой объект, и мощности двигателей наших пилотируемых кораблей не хватит, чтобы поменять кардинально наклонение", - сказал Блошенко.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС. Станция имеет угол наклонения орбиты 51 градус.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

30 декабря 2021 года в "Роскосмосе" сообщили, что новая российская орбитальная служебная станция должна находиться на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов.

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.

17 ноября 2021 гожа исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
ЯО
Похожие новости
30.07.2021
Новый модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции
11.06.2021
Уйти нельзя остаться. Перспективы МКС и РОСС при параллельном развитии
07.06.2021
"Роскосмос" и NASA будут искать возможности коммерциализации работы на российском секторе МКС - Рогозин
02.06.2021
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
25.02.2019
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
20.04.2016
Китай предлагает электронику в обмен на ракетные двигатели
03.02.2015
На Луну — и подешевле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении