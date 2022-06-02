"Роскосмос" склоняется к варианту строительства новой станции на полярной орбите

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока не определился с наклонением орбиты новой космической станции, но большинство специалистов склоняются к варианту с полярной орбитой, сообщил журналистам исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

"Склоняются (к полярному наклонению орбиты, - "ИФ"), но окончательное решение будет принято по результатам эскизного проекта... Достаточно много людей-сторонников этой полярной орбиты, но как я уже говорил, у неё есть плюсы и минусы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что мощностей двигателей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

"Это довольно большой объект, и мощности двигателей наших пилотируемых кораблей не хватит, чтобы поменять кардинально наклонение", - сказал Блошенко.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС. Станция имеет угол наклонения орбиты 51 градус.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

30 декабря 2021 года в "Роскосмосе" сообщили, что новая российская орбитальная служебная станция должна находиться на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов.

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.

17 ноября 2021 гожа исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.