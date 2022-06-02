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РИА Новости

Северный флот построит пять военных городков к 2025 году

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Большой десантный корабль "Пётр Моргунов"
Большой десантный корабль "Пётр Моргунов".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

СЕВЕРОМОРСК, 1 июн - РИА Новости. Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Планом строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 2021-2025 годы предусмотрено строительство пяти и реконструкция двух военных городков, в том числе создание современной социальной инфраструктуры в посёлках Печенга, Спутник, Алакуртти, Килп-явр (места дислокации мотострелковых соединений и соединения морской пехоты), а также строительство социальных объектов для отдаленных малых подразделений, дислоцирующихся на побережье и островах", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Дубна ПР
СФ
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