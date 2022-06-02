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Интерфакс-АВН

Командующий Северным флотом РФ заявил, что испытания подтвердили готовность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Александр Моисеев. Архивное фото
Александр Моисеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Североморск. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о завершении цикла испытаний морской гиперзвуковой ракеты "Циркон", готовность этого типа нового оружия подтверждена.

"Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - сказал в среду журналистам командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

Серийные поставки "Циркона" в Вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", - сказал Моисеев об очередном испытательном пуске "Циркона" 28 мая фрегатом "Адмирал Горшков" по морской мишени в Белом море.

Командующий сказал, что до конца 2022 года Северный флот должен получить фрегат "Адмирал Головко", который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

Ракета "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") в ходе всего цикла испытаний почти 10 раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки, сообщил Северный флот России 31 декабря 2021 года.

Российские военные провели первый испытательной пуск ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки 4 октября 2021 года.

В прошлом августе Минобороны РФ подписало контракт на поставку "Цирконов". В прошлом ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что этот контракт носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

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Россия
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Адмирал Горшков
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