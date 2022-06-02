МНО Польши намерено закупить крупные партии ВиВТ южнокорейского производства

ЦАМТО, 1 июня. По информации МНО Польши, в ходе начавшегося 29 мая визита министра обороны Мариуша Блащака в Республику Корею были проведены переговоры с руководителем Агентства оборонных закупок (DAPA) Кан Ын Хо и представителями крупнейших компаний ОПК, включая президента Hanwha Defense Джаил Сона.

Основной темой переговоров в Сеуле стало укрепление обороноспособности Польши при участии южнокорейских оружейных компаний с целью "сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации".

Стороны обсудили ускорение поставок в рамках уже размещенных заказов и возможности увеличения количества приобретаемого вооружения, а также способы финансирования закупок.

В частности, в ходе посещения компании Hanwha Defense глава польского минобороны указал на необходимость увеличения объемов поставок шасси для самоходных гаубиц "Краб" и налаживания сотрудничества в области поставок новой южнокорейской боевой машины пехоты.

Южнокорейская Hanwha Defense проявила заинтересованность в расширении сотрудничества с Польшей, которое продолжается уже несколько лет. Как указал М.Блащак, несмотря на разработку в Польше боевой машины пехоты, возможности ее производства ограничены. Таким образом, для ускоренного оснащения Войска Польского рассматривается возможность закупки БМП южнокорейского производства и дополнительных шасси для гаубиц "Краб".

Во второй день визита в Южную Корею, 31 мая, польская делегация обсудила потенциальные направления сотрудничества с представителями руководства авиастроительной компании KAI (Korea Aerospace Industries).

Посетив компанию Hyundai Rotem, М.Блащак заявил о необходимости в дополнение к американским ОБТ "Абрамс" приобрести современные южнокорейские танки, чтобы в короткие сроки заменить танки советского производства. Их выпуск может осуществляться в сотрудничестве с польской промышленностью. При этом важна совместимость между танками "Абрамс" и корейскими K2. В ходе визита на предприятие Hyundai Rotem глава польского минобороны также ознакомился с предложением по колесным бронетранспортерам.

В рамках визита министры обороны двух стран подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в сфере разработки и последующего производства современного оружия. В ближайшее время в Сеул прибудут польские специалисты для обсуждения деталей данного проекта.