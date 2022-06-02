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Известия.ru

Командующий Северным флотом пообещал ответить на активность НАТО в Арктике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Запад обвиняет Россию в милитаризации Арктики, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Об этом 1 июня заявил командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

«В западном мире принято обвинять РФ в так называемой милитаризации региона. Вбрасывается тезис «о военной угрозе со стороны России». Делается это только для того, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО здесь [в Арктике]», — сказал он.

Моисеев подчеркнул, что Россия действует в Арктике исключительно в интересах обеспечения безопасности страны и в рамках международного законодательства. Он также заявил, что Северный флот РФ даст адекватный ответ на возрастание военной активности НАТО в Арктическом регионе.

«Возрастание военной активности США и стран НАТО на Европейском Севере оказывает значительное влияние на региональную стабильность. Соединенные Штаты явно идут на конфронтацию с Россией, реализуя замыслы расширения альянса. Вхождение в НАТО Финляндии и Швеции тому подтверждение. Всё это нас не может не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры, и нет сомнений, что они будут приняты», — сказал адмирал.

Также стало известно, что Северный флот для испытания новейшего морского вооружения проведет 19 стрельб до конца года.

«Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники — боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия», — сообщил Моисеев.

23 мая военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что вместо того, чтобы развивать сотрудничество в Арктической зоне, страны НАТО начали нагнетать военную активность в регионе.

Днем ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, организация рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке. Российская сторона раскритиковала это решение.

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