"Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав Северного флота до конца года и станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования, заявил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта – "Адмирал Головко". Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования", - сообщил адмирал на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.