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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"

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Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

"В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", - добавил он.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
СФ
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