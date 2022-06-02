Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружение и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия. До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб", - сообщил Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота

Основу сил общего назначения Северного флота к 2033 году составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвукового, сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

Выступая на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота, адмирал отметил, что "до 2033 года, с учетом выполнения государственной программы вооружения и принятия в состав флота основных проектов многоцелевых кораблей и атомных подводных лодок, организационно состав объединений и соединений флота по типу и составу останется неизменным".

"А с учетом тенденций движения к унификации и универсальности вооружений и техники морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов. В основном это будут носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия", - добавил Моисеев.