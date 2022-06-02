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Военное обозрение

Словацкие САУ Zuzana присоединятся к нанесению ударов по российским войскам на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в скором времени получит на вооружение словацкие САУ Zuzana, об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, посетившая с визитом Киев и выступившая перед депутатами Верховной Рады.

САУ Zuzana присоединятся к нанесению ударов по российским войскам на Донбассе, Словакия все-таки поставит Украине самоходные колесные гаубицы, сроки пока не названы. О том, что Братислава и Киев ведут переговоры о поставках данных САУ, было известно еще в апреле этого года, речь шла только о продаже, словаки на безвозмездную передачу готовы не были. Видимо переговоры завершились плодотворно, раз словацкий президент уже озвучила будущие поставки. Предварительно, ВСУ получат восемь САУ Zuzana 2, такая информация распространяется в украинской прессе.

Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana

- заявила Чапутова.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что как только стороны заключат соглашение, часть САУ будет поставлена почти сразу же, а часть через какое-то время, вплоть до нескольких месяцев. Такой разброс связан с тем, что на Украину будут поставлены гаубицы нового производства.

Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), дальность стрельбы - 30 км, максимальная - 41 км (активно-реактивным снарядом). Стоит на вооружении ВС Словакии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
С-300
Компании
Tatra
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