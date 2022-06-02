Войти
ЦАМТО

Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составит 700 млн. долларов

260
0
0
Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 1 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 млн. долл. и будет включать РСЗО HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Одиннадцатый по счету пакет помощи будет официально представлен 1 июня.

"РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей", – перечислил чиновник.

В состав очередной партии помощи будут также входить запчасти к ранее поставленной технике, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
Похожие новости
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
30.05.2022
Одесский привоз, киевский конфуз и польский аншлюс
23.05.2022
В США рассматривается вопрос о поставке Украине современных противокорабельных ракетных комплексов
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
10.03.2020
Польша закупила у США военную технику на $100 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении