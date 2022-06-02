Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составит 700 млн. долларов

ЦАМТО, 1 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 млн. долл. и будет включать РСЗО HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Одиннадцатый по счету пакет помощи будет официально представлен 1 июня.

"РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей", – перечислил чиновник.

В состав очередной партии помощи будут также входить запчасти к ранее поставленной технике, отмечает агентство.