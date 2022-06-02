Еврокомиссия предложит странам ЕС вложить 500 млн. евро в совместные оборонные закупки

ЦАМТО, 1 июня. Еврокомиссия до конца июня предложит странам ЕС вложить в ближайшие два года в совместные оборонные закупки 500 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 31 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Сейчас нам необходим новый этап, когда речь идет о восполнении запасов вооружений, которые были переданы Украине. Важно, чтобы это происходило в координированной манере. Для этого мы организуем рабочую группу, чтобы заниматься такой координацией… Комиссия также до конца июня предложит на ближайшие два года мобилизовать из бюджета ЕС 500 млн. евро для интенсификации совместных закупок", – сообщила она.