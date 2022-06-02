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ЦАМТО

Минобороны Греции сообщило о принятом решении отправить на Украину БМП-1

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Боевая машина пехоты БМП-1 греческой армии из состава гарнизона острова Лесбос, февраль 2013 года
Боевая машина пехоты БМП-1 греческой армии из состава гарнизона острова Лесбос, февраль 2013 года.
Источник изображения: bpmsvu.ru

ЦАМТО, 1 июня. МНО Греции подтвердило решение об отправке на Украину БМП-1 с последующей их заменой бронетехникой немецкого производства в рамках соглашения между Грецией и Германией, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил 31 мая на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине БМП советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронемашины. По словам О.Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Со своей стороны, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита не затронул вопрос о принятом решении отправить бронетехнику на Украину.

МНО Греции поздно вечером 31 мая подтвердило подписание соглашения между Грецией и Германией об отправке "оборонной техники" на Украину и замене ее "оборонной техникой" немецкого производства.

"МНО Греции сообщает, что после предыдущих обсуждений и после сегодняшней встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с канцлером Германии Олафом Шольцем была согласована передача бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1 (получены в 1994 году) с целью отправки на Украину и их одновременной замены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder", – говорится в сообщении.

Детали будут урегулированы в ближайшее время между Министерством национальной обороны Греции и федеральным Министерством обороны Германии с тем, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее, говорится в документе.

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Греция
Украина
Продукция
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