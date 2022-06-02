Минобороны РФ сообщило об учениях стратегических комплексов "Ярс" в Ивановской области

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит учения, в которых задействованы автономные пусковые установки стратегических комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на учение привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в военном ведомстве.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.