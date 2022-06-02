Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях стратегических комплексов "Ярс" в Ивановской области

170
0
0
"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит учения, в которых задействованы автономные пусковые установки стратегических комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на учение привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в военном ведомстве.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
02.09.2016
На Военном совете РВСН рассмотрены вопросы боевого дежурства в условиях интенсивного перевооружения войск
20.10.2014
Арифметика безопасности
17.10.2014
Усиление арктического присутствия
26.10.2012
Оздоровление военного сотрудничества
25.05.2012
В РВСН к 2015 году появится новая МБР
24.05.2012
Испытанная новая ракета может преодолевать системы ПРО - эксперты
17.06.2011
Министр обороны отчитался перед Госдумой в закрытом режиме
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении