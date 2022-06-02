Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил журналистам в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

"Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", - сказал Колесников.

Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", который сейчас проходит швартовые испытания.

"Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - сказал представитель ТОФ.