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РИА Новости

Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями

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Военный причал Тихоокеанского флота
Военный причал Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил журналистам в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

"Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", - сказал Колесников.

Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", который сейчас проходит швартовые испытания.

"Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - сказал представитель ТОФ.

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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
955 Борей
Военные учения
пр. 12700
ТОФ
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