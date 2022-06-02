ВС Хорватии приняли на вооружение первую пару вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 1 июня. На базе "Полковник Марко Живкович" в Плесо 25 мая состоялась официальная церемония передачи ВС Хорватии первой пары вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Мероприятие состоялось в присутствии президента и главнокомандующего Вооруженными силами Хорватии Зорана Милановича, министра обороны Хорватии Марио Баножича и других официальных лиц.

Вертолеты были доставлены из США в начале года. Как ожидается, до конца года в страну будут поставлены еще две машины. Военнослужащие ВС Хорватии прошли подготовку применению вертолетов в США на базе Национальной гвардии Миннесоты.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года правительство Хорватии одобрило поставку четырех вертолетов UH-60M "Блэк Хок" и сопутствующего оборудования: два будут переданы безвозмездно, еще два – приобретены за 1,167 млрд. кун. Для поддержки приобретения, которое осуществляется в партнерстве с США, кабинет согласовал выделение средств из бюджета в период 2021-2026 годов. Из 1,167 млрд. кун (175 млн. долларов / 157 млн. евро) 360,64 млн. кун в рамках программ помощи выделили США, а остальные 807,23 млн. кун будут выделены из госбюджета Хорватии.

Госдепартамент США 30 октября 2019 года одобрил поставку Хорватии в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух вертолетов UH-60M "Блэк Хок" и сопутствующего оборудования на сумму до 115 млн. долл.

Первая пара безвозмездно переданных США многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" была доставлена в Хорватию в феврале 2022 года. После этого машины прошли повторную сборку и испытания.

Полученные многоцелевые вертолеты, в основном, будут применяться для поддержки действий сил специальных операций. Помимо основной задачи их можно будет применять для перевозки войск и грузов, а также поддержки функций гражданских учреждений, тушения крупных лесных пожаров, поисково-спасательных работ, оказания медицинской помощи.