Со дня создания военно-транспортной авиации исполнился 91 год

ЦАМТО, 1 июня. Военно-транспортной авиации (ВТА) 1 июня исполнился 91 год со дня образования, сообщила Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

В настоящее время Военно-транспортная авиация – составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

Командование ВТА имеет в своем составе самолеты Ил-76 различной модификации, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в ВТА эксплуатируются более 10 различных типов воздушных судов.

За первое полугодие 2022 года командованием ВТА выполнены все поставленные задачи, в том числе по переброске миротворческих контингентов стран ОДКБ из пунктов дислокации в Республику Казахстан и обратно в январе 2022 года. Для доставки миротворческих сил и эвакуации гражданского населения было выполнено более 200 рейсов Ил-76 и Ан-124.

Общий налет экипажей ВТА за зимний период обучения составил более 32 тыс. часов. К самостоятельному выполнению задач подготовлено более 30 молодых экипажей.

Основные усилия в боевой подготовке Военно-транспортной авиации в зимнем периоде обучения, завершившемся накануне, были направлены на подготовку летного состава к выполнению задач по предназначению, поддержание достигнутого уровня натренированности, повышение квалификационных разрядов всех категорий летного состава, качественную подготовку молодых экипажей.

Справочно: 1 июня в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.