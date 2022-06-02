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Интерфакс-АВН

Фрегат Тихоокеанского флота отразил авианалёт на учении в Охотском море

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Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Маршал Шапошников" провёл тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) в Охотском море, сообщил начальник пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) Илья Колесников.

"По замыслу тренировки средствами ПВО корабля был обнаружен бомбардировщик условного противника (...) При подлёте "вражеского" бомбардировщика в зону досягаемости экипаж корабля условно уничтожил цель средствами противовоздушной обороны", - заявил Колесников.

По его словам, в ходе учения расчёты ПВО фрегата "Маршал Шапошников" своевременно обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение сымитированный электронным способом самолёт "противника".

"Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота в морском полигоне Охотского моря. В настоящее время фрегат "Маршал Шапошников" выполняет поставленные задачи в море в составе корабельной ударной группы", - сказал начальник пресс-службы ТОФ.

Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.

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