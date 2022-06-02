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Известия.ru

«Известия» показали кадры работы российского штурмовика Су-25 в ЛНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В распоряжении «Известий» 1 июня появилось видео работы российского штурмовика Су-25 во время выполнения боевого задания в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время спецоперации по защите Донбасса.


На кадрах видно, что самолет летит на предельно малой высоте, так как одна из его основных задач — не попасть в поле зрения радаров противника.

23 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о работе российских военных летчиков во время спецоперации в Донбассе. Подразделение, в котором он побывал, выполняет различные боевые задачи и готово действовать в любое время суток.

31 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области. Всего в результате ударов авиации было уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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