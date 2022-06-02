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bmpd.livejournal.com

Модернизированные БРМ-1К и БМП-1

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в "Басурманское" пополнение.

По сообщению ТАСС, партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, получивших боевое отделение, поставлена Минобороны "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех). Как сообщило во вторник предприятие, машины достигли уровня эффективности современных БМП."Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" <…> в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. <…> Базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное, заменены двигатель, средства связи и бортовая электроника. Машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения", - говорится в сообщении.

Модернизация направлена на повышение эффективности тактической разведки за счет расширения ТТХ и огневой мощи машин, предназначенных для разведки на поле боя. Техника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем представителей Минобороны РФ, отметили в УВЗ. Модернизированная боевая разведывательная командирская машина БРМ-1К создана на базе БМП-1. Имеет бортовую защиту от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек и осколков снарядов, способна форсировать водные преграды.

В 2021 г. по одному батальонному комплекту машин БМП-1АМ "Басурманин" получили 35-я мотострелковая бригада и 69-я бригада прикрытия . Поставки осуществлены для замены машин БМП-1 , состоящих на вооружение бригад. До конца 2022 г. планируется полное перевооружение 69-й бригады прикрытия.

В ходе проведения Специальной военной операции на Украине машины БМП-1АМ "Басурманин активно применяются российским войсками.

Боевая машина БМП-1АМ "Басурманин" 69-й бригады прикрытия в ходе СВО. 22.04.2022 г.

30 мая 2022 г. в репортаже телеканала Вести-Приморье засветились машины БМП-3 155-й бригады морской пехоты из новой поставки этого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
БМП-3
БРМ-1К
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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