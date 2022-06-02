В Польше Россию не любят даже больше, чем на Украине

В Польше антироссийские настроения еще сильнее, чем на Украине

Антироссийские настроения сильнее всего... в Польше. К такому выводу пришли авторы недавнего опроса общественного мнения, проведенного в 52 странах мира. Примечательно, что по этому показателю Польша даже опередила Украину. Автор издания Myśl Polska размышляет, что является причиной такого отношения поляков к России и к чему это может привести.

Матеуш Пискорский

В Польше антироссийские настроения еще сильнее, чем на Украине. Мир делится на так называемый Запад, негативно настроенный по отношению к действиям Москвы на Украине, и остальной мир, подход которого содержит больше нюансов. Так можно трактовать результаты опроса общественного мнения, проведенного в рамках проекта "Индекс восприятия демократии" (Democracy Perception Index).

Исследование атлантистов

Исследование было проведено в 52 странах Азии, Северной Америки, Латинской Америки и Европы. Его методология неизвестна; скорее всего, исследование проводилось силами местных центров опроса общественного мнения.

Заказчик этого ежегодного исследования — мозговой центр атлантистов, Альянс демократий (Alliance of Democracies), фонд, основанный бывшим генеральным секретарем НАТО датчанином Андерсом Фогом Расмуссеном. Эта организация ставит перед собой однозначные политические и пропагандистские цели. Поэтому ее нельзя признать независимым исследовательским центром; она вовлечена в информационный конфликт так называемого Запада против России и Китая. Мы не знаем, как именно звучали вопросы и не были ли они сформулированы таким образом, что уже содержали определенный тезис.

Поляки в авангарде антироссийских настроений

На Украине о негативном восприятии России заявляют 80% опрошенных. Мы не знаем, в каких регионах проводился опрос, но можно предположить, что это были западные и центральные районы страны. Польша на восемь пунктов выше; у 87% опрошенных негативное отношение к России. Из стран Западной Европы наиболее сильны антироссийские настроения у португальцев (79% отрицательных оценок), а из Северной – у шведов (77%).

По-другому ситуация выглядит в Италии (65% негативных оценок) и в Германии (62%), где традиционно слышны разные мнения в сфере восточной политики. Удивляет, однако, отношение к России в англосаксонских странах. В Великобритании ее негативно оценивают лишь 65% опрошенных, а в США еще меньше – 62%.

Большая часть человечества не хочет изоляции России

Наименьший процент выражающих негативное отношение к России зафиксирован в Венгрии (32%). Ситуация меняется еще больше, если посмотреть на результаты исследований в неевропейских странах. Мнение атлантистов о Москву разделяют 36% индусов, 14% индонезийцев, 11% саудовцев, 29% алжирцев и всего 7% египтян и 4% марокканцев.

Еще более решительными являются граждане многих стран, которых просят разорвать экономическое сотрудничество с Россией. Негативную оценку санкций и поддержку для сохранения торговых отношений выражает большинство жителей таких стран, как Греция и Венгрия в Европе, Китай, Турция, Израиль, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Пакистан и Саудовская Аравия в Азии, Кения, Нигерия, Южная Африка и Марокко в Африке, и Мексика, и Перу в Латинской Америке. Если преобразовать это в абсолютные цифры, основанные на численности населения государств, то окажется, что большая часть человечества выступает за поддержку отношений и связей с Россией.

Польское безумие и неевропейский разум

Трудно сказать — если принять результаты исследований, проведенных по заказу Расмуссена, за достоверные — откуда берется польская антироссийская истерия. Некоторые объясняют это глубоко укоренившимся культурно-историческим кодом, трудным для рационализации. Польское погружение в историю формирует, согласно этой теории, отношение поляков к настоящему и будущему, заставляя отодвинуть на задний план текущие интересы, заслоненные эмоциями. Другие скажут о некритическом принятии выдвигаемых тезисов и пропагандистском характере СМИ. Абстрагируясь от причин, эмоционально-негативное отношение к одному из соседей в долгосрочной перспективе опасно, потому что позволяет узаконить очередные безумные решения политического класса.

С Польшей контрастируют не только Венгрия, но и подавляющее большинство человечества. Получается, что Азия, Африка и Латинская Америка, включая новые, развивающиеся экономические державы, проводят рациональную политику, основанную на экономических интересах. И эта политика пользуется пониманием и поддержкой большинства обществ, устойчивых к манипуляциям и дезинформации западных СМИ.