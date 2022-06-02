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МО показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» ЦВО в ходе спецоперации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России в среду, 1 июня, показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.


После получения от операторов беспилотников «Орлан-10» координат укрепленных позиций боевиков Украины батарея 220 мм РСЗО «Ураган» выдвинулась на огневую точку и нанесла удар. В результате была уничтожена замаскированная бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений противника.

Затем «Ураганы» сменили огневую позицию и произвели перезаряжание систем залпового огня.

Накануне российское оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ «Градами» в ночное время. В ходе нанесения удара артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт и позиция артиллерийских орудий украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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Страны
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