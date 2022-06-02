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Известия.ru

Военно-транспортной авиации РФ исполнился 91 год

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военно-транспортной авиации (ВТА) России в среду, 1 июня, исполняется 91 год.


История ВТА началась 1 июня 1931 года, когда был сформирован опытный воздушно-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа. Он был предназначен для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В настоящее время ВТА входит в состав Воздушно-космических сил РФ и предназначена для выброски воздушных десантов, перевозки войск и материальных средств, обеспечения маневра войск и выполнения других специальных задач.

В распоряжении военно-транспортной авиации имеются самолеты Ил-76 различной модификации, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие. Всего эксплуатируются более 10 различных типов воздушных судов.

За первое полугодие 2022 года командованием ВТА выполнена, в частности, переброска миротворческих контингентов стран Организации Договора о коллективной безопасности из пунктов дислокации в Республику Казахстан и обратно в январе 2022 года. Для доставки миротворческих сил и эвакуации гражданского населения было выполнено более 200 рейсов Ил-76 и Ан-124.

За зимний период обучения общий налет экипажей составил более 32 тыс. часов. К самостоятельному выполнению задач подготовлено более 30 молодых экипажей.

Основные усилия в боевой подготовке в завершившийся зимний период были направлены на тренировку летного состава, поддержание достигнутого уровня профессионализма, повышение квалификационных разрядов всех категорий летного состава и качественную подготовку молодых экипажей.

30 мая военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили отправку с Камчатки более 30 т очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

На аэродроме Елизово военнослужащие совместно со спасателями регионального МЧС загрузили в самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России 10 т бутилированной воды и 5 т рыбной консервированной продукции.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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