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Байден: США не ищут войны с Россией

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Президент США Джо Байден во время посещения производственного предприятия Lockheed Martin
Президент США Джо Байден во время посещения производственного предприятия Lockheed Martin.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Байден: США не ищут войны с Россией

В статье для The New York Times президент США Джо Байден заявил, что Штаты не собираются напрямую вступать в конфликт на Украине, до тех пор, пока они или их союзники не будут атакованы.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией… Пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни посредством отправки американских войск на Украину, ни посредством нападения на российские силы. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за пределами ее границ. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы навредить России", — заявил Байден.

В то же время американский лидер отметил, что США продолжит "поставлять Украине современное оружие, включая противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы".

По его мнению, переговоры Украины с Россией зашли в тупик не потому, что Киев устроил саботаж переговорного процесса, а потому, что Москва продолжает вести военные действия, чтобы "взять под контроль как можно большую часть Украины".

Байден также прокомментировал всеобщую обеспокоенность в связи с возможным применением ядерного оружия. "В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине", — отметил американский президент.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Ми-17
Проекты
NATO
Ядерный щит
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