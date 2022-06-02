День Северного флота ВМФ России

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Ежегодный профессиональный праздник Северный флот ВМФ РФ отмечает с 1996 года, когда первое июня было утверждено как дата для проведения праздничных мероприятий северофлортцами в честь создания в этот день в 1933 году Северной военной флотилии, получившей в 1937 году название Северного флота.

Северная флотилия была создана в Мурманске, куда с Балтики в 1933 году были переведены две эскадры надводных кораблей и подводных лодок. Одновременно было начато строительство первой военно-морской базы в городе Полярный, расположенном на берегу Екатерининской гавани Кольского залива Баренцева моря. Некоторое время Северный флот считался самым молодым военно-морским формированием в составе вооруженных сил вначале СССР, а затем России.

На самом деле, первые военные корабли на северных морских рубежах нашего государства появились еще в конце 17 века. В 1694 году они были построены по приказу Петра I на Соломбальской верфи. В ту пору еще молодой царь лично на приобретенном в Голландии фрегате «Святое пророчество» вывел корабли в море, чтобы сопроводить восемь британских торговых судов. Позже эти корабли были переданы в состав Балтийской флотилии.

Второе, уже официальное рождение, Северный флот ведет с 1733 года, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных на его верфях кораблей позднее была сформирована военная эскадра. Следующим этапом создания военного флота на Русском Севере стало формирование в 1916 году флотилии Северного Ледовитого океана, выполняющей задачи сопровождения кораблей Антанты и охоты за немецкими подводными лодками в годы Первой мировой войны. После революции 1917 года Северная флотилия была вновь расформирована.

После возрождения в 1933 году, к началу Великой Отечественной войны в составе Северного флота было 15 подводных лодок, 15 кораблей, включая восемь эскадренных миноносцев и 116 боевых самолетов. Уже 22 июня 1941 года на Севере развернулась Битва за Заполярье, которая велась на суше и на море с июня 1941 до октября 1944 года. Несмотря на все усилия, немцам так и не удалось захватить стратегически важный для региона Мурманск. Именно контроль над Архангельском и Мурманском позволял принимать корабли союзников, поставляющие военную помощь Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

После войны Северный флот продолжал активно наращивать свою боевую мощь. В 1955 году в Белом море впервые в мире состоялся пуск баллистической ракеты с подводной лодки, а в 1959 году в состав флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка «К-3». Именно моряки-подводники Северного флота совершили первое в мире подледное плавание.

Сегодня Краснознаменный Северный флот контролирует акватории 13 морей вокруг России, обеспечивая защиту интересов нашей страны в одном из самых стратегически важных регионов — Арктике. Во главе Северного флота находится тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» с экипажем свыше 1000 человек. В состав объединенного стратегического командования «Северный флот» ВС России входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска и ПВО.

С учетом того, что страны НАТО в последние годы постоянно усиливают военное присутствие на севере Европы и в Арктике, перед моряками-северофлотцами стоят серьезные и ответственные задачи по обеспечению защиты интересов России в регионе.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военнослужащих и ветеранов Краснознаменного Северного флота с профессиональным праздником. Уверены, что военные моряки с честью справятся со всеми возложенными на них задачами и Русский Север будет под надежной защитой от любых посягательств.