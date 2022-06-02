Войти
Военное обозрение

День Северного флота ВМФ России

242
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ежегодный профессиональный праздник Северный флот ВМФ РФ отмечает с 1996 года, когда первое июня было утверждено как дата для проведения праздничных мероприятий северофлортцами в честь создания в этот день в 1933 году Северной военной флотилии, получившей в 1937 году название Северного флота.

Северная флотилия была создана в Мурманске, куда с Балтики в 1933 году были переведены две эскадры надводных кораблей и подводных лодок. Одновременно было начато строительство первой военно-морской базы в городе Полярный, расположенном на берегу Екатерининской гавани Кольского залива Баренцева моря. Некоторое время Северный флот считался самым молодым военно-морским формированием в составе вооруженных сил вначале СССР, а затем России.

На самом деле, первые военные корабли на северных морских рубежах нашего государства появились еще в конце 17 века. В 1694 году они были построены по приказу Петра I на Соломбальской верфи. В ту пору еще молодой царь лично на приобретенном в Голландии фрегате «Святое пророчество» вывел корабли в море, чтобы сопроводить восемь британских торговых судов. Позже эти корабли были переданы в состав Балтийской флотилии.

Второе, уже официальное рождение, Северный флот ведет с 1733 года, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных на его верфях кораблей позднее была сформирована военная эскадра. Следующим этапом создания военного флота на Русском Севере стало формирование в 1916 году флотилии Северного Ледовитого океана, выполняющей задачи сопровождения кораблей Антанты и охоты за немецкими подводными лодками в годы Первой мировой войны. После революции 1917 года Северная флотилия была вновь расформирована.

После возрождения в 1933 году, к началу Великой Отечественной войны в составе Северного флота было 15 подводных лодок, 15 кораблей, включая восемь эскадренных миноносцев и 116 боевых самолетов. Уже 22 июня 1941 года на Севере развернулась Битва за Заполярье, которая велась на суше и на море с июня 1941 до октября 1944 года. Несмотря на все усилия, немцам так и не удалось захватить стратегически важный для региона Мурманск. Именно контроль над Архангельском и Мурманском позволял принимать корабли союзников, поставляющие военную помощь Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

После войны Северный флот продолжал активно наращивать свою боевую мощь. В 1955 году в Белом море впервые в мире состоялся пуск баллистической ракеты с подводной лодки, а в 1959 году в состав флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка «К-3». Именно моряки-подводники Северного флота совершили первое в мире подледное плавание.

Сегодня Краснознаменный Северный флот контролирует акватории 13 морей вокруг России, обеспечивая защиту интересов нашей страны в одном из самых стратегически важных регионов — Арктике. Во главе Северного флота находится тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» с экипажем свыше 1000 человек. В состав объединенного стратегического командования «Северный флот» ВС России входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска и ПВО.

С учетом того, что страны НАТО в последние годы постоянно усиливают военное присутствие на севере Европы и в Арктике, перед моряками-северофлотцами стоят серьезные и ответственные задачи по обеспечению защиты интересов России в регионе.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военнослужащих и ветеранов Краснознаменного Северного флота с профессиональным праздником. Уверены, что военные моряки с честью справятся со всеми возложенными на них задачами и Русский Север будет под надежной защитой от любых посягательств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
СФ
Похожие новости
27.05.2021
Европа под берцами участников Defender 2021: старый сценарий новых учений НАТО
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
02.06.2020
День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
08.04.2016
Адмирал Владимир Королев назначен главнокомандующим ВМФ России
24.12.2014
Год преображения армии
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении