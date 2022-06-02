Российская 57-мм пушка будет пробивать насквозь американские М113 на Украине

Источник изображения: Фото: "Товарищ Огилви"

В операциях против националистов на Украине начали использовать колесные самоходки со скорострельными 57-мм пушками АЗП-57.

Как сообщает "РГ: русское оружие", это проверенное многими военными конфликтами орудие устанавливается на отечественный вездеход "Урал - 4320".

Данное средство поражения может бить по целям на дальность в 4000 м, при этом скорость почти трехкилограммового снаряда достигает 1000 м/c. Скорострельность - 120 выстрелов в минуту.

Такие пушки могут без проблем превращать в металлолом не только легкие бронемашины, вроде американского бронетранспортера М113, имеющего броню из алюминиевого сплава, но и наносить повреждения основным боевым танкам. Не зря же более совершенную версию планируется использовать на отечественной тяжелой боевой машине пехоты Т-15, созданной на унифицированной платформе "Армата", а также новых средних колесных и гусеничных БМП и перспективных зенитных самоходных установках.